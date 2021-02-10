Через негоду в Київ обмежать в’їзд фур: що робити водіям

Водії зможуть дочекатися дозволу на в’їзд у пунктах обігріву на восьми трасах

Черезнасування на Україну циклону "Волкер" та прогнозовану у четвер, 11 лютого, негоду в Києві із 7:00 діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до столиці.

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Про це Київміськдержадміністрація повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Як пояснює влада, обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

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Зазначається, що великогабаритний транспорт пускатимуть до міста залежно від погодних умов та ситуації на дорогах. А на 8 в’їздах до Києва розгорнуто пункти обігріву для водіїв. Пункти обладнано на таких трасах: Обухів – Дніпро, Київ – Одеса, Бориспіль – Харків, Вишгород – Овруч, Ірпінь – Ковель, Київ – Житомир, Кільцева об’їзна дорога (Жулянський шляхопровід), Бровари – Чернігів.

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Водіїв великогабаритного транспорту просять врахувати цю інформацію та заздалегідь формувати свої маршрути.

Нагадаємо, київські комунальники просять не кидати машини на узбіччях. І без необхідності не сідати за кермо. Окрім того, у семи областях обмежили рух вантажівок.

Також повідомлялося, що Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила: у найближчі дні нас знову чекають сильні снігопади, хуртовини та сильне похолодання.

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