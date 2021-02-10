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Из-за непогоды в Киев ограничат въезд фур: что делать водителям

10 февраля, 23:33

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Водители смогут дождаться разрешения на въезд в пунктах обогрева на восьми трассах

Из-занадвигающегося на Украину циклона "Волкер" и прогнозируемого на четверг, 11 февраля, ухудшения погоды в Киеве с 7:00 будет действовать временное ограничение на въезд крупногабаритного транспорта в столицу.

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Об этом Киевгорадминистрация сообщает в своем Telegram-канале.

Как объясняют власти, ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

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Отмечается, что крупногабаритный транспорт пустят в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах. А на 8 въездах в Киев развернули пункты обогрева для водителей. Пункты оборудованы на трассах Обухов – Днепр, Киев – Одесса, Борисполь – Харьков, Вышгород – Овруч, Ирпень – Ковель, Киев – Житомир, Кольцевая объездная дорога (Жулянский путепровод), Бровары – Чернигов.

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Водителей крупногабаритного транспорта просят учесть эту информацию и заранее формировать свои маршруты.

Напомним, киевские коммунальщики просят не бросать машины на обочинах. И без необходимости не садиться за руль. Кроме того, в семи областях ограничили движение грузовиков.

Также сообщалось, что Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила: в ближайшие дни нас снова ждут сильные снегопады, метели и сильного похолодания.

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КГГА снегопад въезд фуры ограничения

Источник: Сегодня

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