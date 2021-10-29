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Як їздитимемо з 1 листопада? У Київському метро розповіли нові правила

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
29 жовтня, 16:19
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Тих, хто проігнорує нові правила, штрафуватимуть
Метро працюватиме у звичайному режимі / Колаж "Сьогодні"
Метро працюватиме у звичайному режимі / Колаж "Сьогодні"

З 1 листопада у столиці посилюють карантин. Київський метрополітен вже офіційно повідомив про необхідність вакцинації чи негативного ПЛР-тесту пасажирам для проїзду.

Про це повідомляє Київський метрополітен.

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Подробиці

"Міський транспорт і метрополітен працюватимуть у звичайному режимі, але тільки для вакцинованих, хто має негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання. Порушники карантину мають сплачувати штрафи", – повідомили у метрополітені.

Які будуть штрафи?

Тих, хто проігнорує вимогу та вирішить їздити у транспорті без документів, штрафуватимуть. Відсутність документа про щеплення або негативний тест у пасажира тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 Кодексу України Про адміністративні правопорушення.

Йдеться про штраф від 17 000 до 34 000 гривень. Обмеження не стосуються дітей віком до 18 років. Вони зможуть користуватися міським транспортом без перерахованих вище дозвільних документів.

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Повний список нових обмежень у столиці

  • Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.
  • З 1 листопада навчальний процес відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.
  • Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.
  • Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.
  • Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.

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