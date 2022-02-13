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Які рейси скасували, а на які змінили графік? В аеропорту "Бориспіль" відповіли

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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13 лютого, 16:36
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В аеропорту рекомендують стежити за інформацією про розклад літаків авіакомпаній на онлайн-табло сайту
У "Борисполі" рекомендують усім пасажирам слідкувати за інформацією про розклад руху літаків авіакомпаній
У "Борисполі" рекомендують усім пасажирам слідкувати за інформацією про розклад руху літаків авіакомпаній / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" продовжує працювати у штатному режимі, дотримуючись безпеки та гарантуючи високий рівень авіабезпеки у повному обсязі.

Про це повідомила пресслужба аеропорту.

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В аеропорту рекомендують стежити за інформацією про розклад польотів авіакомпаній на онлайн-табло сайту. З усіх питань скасування та затримки рейсів звертайтеся безпосередньо до авіакомпаній, які обслуговують ці рейси.

"Найближчим часом розклад може змінюватися. Ми уважно стежимо за всіма змінами. Водночас повідомляємо, що станом на сьогодні практично всі рейси відбуваються за розкладом і без змін у графіках польотів", – зазначили у пресслужбі.

Що важливо знати:

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  • Компанія KLM скасувала всі свої рейси з 13.02 до 17.02.2022;
  • FLY-DUBAI – змінила графік з 14.02 до 28.02.2022: прибуття о 17:25 замість 22:35; відправлення о 18:25 замість 23:25;
  • QATAR AIRWAYS XQR 295 та 296 – скасувала рейс 14.02.2022, тому що виконуватиме рейс на більшому повітряному судні за розкладом;
  • AIR ASTANA змінила розклад рейсу XKC 201 2022 – стежте за розкладом на офіційному табло сайту аеропорту.

"Ще раз наголошуємо, що всіх необхідних міжнародних стандартів дотримано, аеропорт працює у штатному режимі. Отже, зберігайте спокій і стежте за можливими змінами у розкладі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство інфраструктури спростувало інформацію про закриття повітряного простору України.

Скасування польотів в Україну

12 лютого про припинення всіх польотів у повітряному просторі України заявила нідерландська авіакомпанія KLM.

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"Це рішення було ухвалено після того, як отримали нові рекомендації про поїздки з кодом червоного кольору та більшим аналізом безпеки. Поки що неясно, коли KLM знову полетить у Київ", – написали користувачі в Мережі.

Пасажири поки що не отримали жодних інструкцій, а це вже не перший подібний випадок останнім часом.

Ще 24 січня німецька авіакомпанія Lufthansa, що раніше переносила рейс з Мюнхена в Київ, відклала виліт свого літака. Сьогодні вона заявила, що розглядає можливість повного припинення польотів над Україною, однак остаточне рішення ще не ухвалено.

Ситуація з лоукостером SkyUp

13 лютого літак Фуншал – Київ приземлився в Кишиневі, не долетівши до української столиці.

Виявляється, повітряне судно у лізингу і його власник заборонив авіакомпанії здійснювати будь-які польоти над Україною.

Також з'явилася інформація про те, що британські страхові компанії відмовляються покривати страхові випадки, які можуть статися з літаками у повітряному просторі України.

Пасажири рейсу Фуншал – Київ залишаються у Молдові на невизначений строк, а працівники аеропорту не підтвердили і не спростували інформацію про те, що літак посадили через заяву страхових компаній.

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