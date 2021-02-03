Киян лякають метро nf маршрутками по 20 гривень. Чи підвищать вартість проїзду?

Жителі міста погрожують відмовитися від громадського транспорту, якщо тарифи знову зростуть

Про подорожчання проїзду в київському транспорті заявляє ujkjdf Асоціації перевізників Олексій Павленко. Він вважає, що ціни виростуть вже в лютому – причому відразу до 20 гривень. Нібито через карантин кількість пасажирів зменшилася, а витрати залишилися колишніми.

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Та чи дійсно піднімуть вартість проїзду в транспорті? У цьому питанні розбиралася кореспондентка "Сьогодні" Дарина Панченко.

Відео: Сьогодні

Що каже влада?

На чутки про метро по 20 гривень вже відреагували в Київській міській адміністрації (КМДА). Саме там відповідають за тарифну політику муніципальних перевізників.

Чиновники запевняють: підвищувати вартість проїзду вони не планують.

"На сьогодні питання щодо підвищення вартості проїзду у міському пасажирському транспорті, що працює у звичайному режимі руху, в Департаменті транспортної структури на розглядається", – заявив перший заступник директора департаменту Іван Шпильовий в офіційній відповіді на запит до КМДА.

До речі, навіть якщо таке питання почнуть розглядати, процес потребуватиме близько двох місяців. Час знадобиться на вивчення ринку, розробку техніко-юридичного обґрунтування для підвищення тарифів і громадські слухання.

Що думають мешканці Києва?

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Опитані знімальною групою "Сьогодні" кияни не можуть спокійно говорити про можливе підвищення.

"Вони що, вже нашої смерті хочуть?", – емоційно реагує пенсіонерка. Вона впевнена, що підвищувати вартість проїзду можна, тільки якщо зростуть зарплати та пенсії.

Інші опитані погрожують і зовсім відмовитися від громадського транспорту, якщо тариф виросте до 20 гривень. Мовляв, якщо їхати з пересадками, то вже краще у складчину на таксі.

До речі, за кордоном вартість проїзду в транспорті для місцевих – зазвичай нижче собівартості. Один з таких прикладів – Канада. Там місцеві жителі не купують разові квитки. Замість цього діє річний абонемент на всі види транспорту. А витрати перевізників покривають туристи, які користуються разовими квитками.

Нагадаємо, раніше Київ продовжив безкоштовний проїзд у транспорті для пільговиків з інших міст.

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