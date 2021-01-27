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Проїзд в метро Києва подорожчає до 20 гривень? Ми перевірили чутки

27 січня, 14:56

Олександр Марущак , Віталій Семченко

У Мережі пишуть про подорожчання проїзду в громадському транспорті

У Мережі активно пишуть про те, що вартість проїзду в метро Києва може подорожчати до 20 гривень.

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Сайт "Сьогодні" звернувся до офіційних джерел і дізнався, чи так це насправді.

Що відбувається?

Деякі українські ЗМІ стверджують, що київська влада має намір підняти ціну на проїзд в метро з 8 до 20 гривень. Нібито через пандемію і карантин кількість пасажирів значно скоротилася, а витрати залишилися на колишньому рівні.

За словами голови Асоціації перевізників Київської області Олексія Павленка, вже в лютому міська адміністрація почне розглядати питання подорожчання проїзду.

І що, правда?

Ми звернулися до пресслужби Київського метрополітену, щоб дізнатися, чи правдиві чутки навколо підвищення тарифів на проїзд.

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"Питання цінової політики розглядаються в КМДА. У нас немає інформації про подорожчання проїзду в метро", – розповіли в коментарі "Сьогодні".

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Проїзд у київських маршрутках: чи піднімуть вартість

У КМДА зазначають, що тарифне питання щодо транспорту зараз взагалі не обговорюється, а слухи – явно перебільшені.

"Таких планів на цей момент немає. Щоб підняти вартість проїзду, потрібно вивчити дані від транспортників, їх розрахунки та обґрунтування зміни тарифу, провести громадські слухання. А це займе як мінімум два місяці", – пояснило нам джерело в КМДА.

Раніше "Сьогодні" розповідали, чи піднімуть вартість проїзду в київських маршрутках.

Крім того, Київ продовжив безкоштовний проїзд у транспорті для пільговиків з інших міст.

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