Київський "Юлій Цезар"? У Мережі показали, як маршрутник розважається за кермом

Користувачі Мережі розкритикували водія маршрутки, який відвертався від роботи і наражав на небезпеку пасажирів

У Києві маршрутник сидів в інтернеті за кермом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві водій маршрутки віз пасажирів і одночасно сидів у соцмережах. Однак після публікації відео користувачі розкритикували і маршрутника, і автор запису.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ оперативний".

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На записі видно, що маршрутка їде з невеликою швидкістю. У цей час водій однією рукою користується телефоном, а другою тримає кермо, час від часу відпускаючи його.

"Вартість проїзду підняли, але рухомого складу не оновили, ще й технічний стан деяких маршруток взагалі як після бомбардування. Хоча водіїв нових на роботу взяли. Тепер замість підспівування шансоновому трешняку вони всю дорогу сидять у соціальних мережах", – написали під відео.

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Як відреагували в Мережі?

У коментарях засудили вчинок водія, проте багато хто запитав, чому пасажири не зробили зауваження чоловікові. Мовляв, це також помилка. Водночас деякі коментатори пожартували із ситуації.