За кермом був Копперфільд? У Києві маршрутка загадково "перелетіла" через паркан (фото)

На Троєщині у Києві маршруткаопинилася на пішохідній зоні за парканом. Транспортний засіб помітили неподалік кінцевої зупинки. На місце викликали патрульних, котрі вже оштрафували водія.
Фото з'явилися в telegram-каналі Київ Оперативний.
Деталі
"Якась невідома інопланетна сила перекинула через паркан на пішохідну зону маршрутне таксі (#KA9076BM)", – пишуть у соціальних мережах.
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На пішохідну зону немає заїзду, ні виїзду. Невідомо, як саме там опинилась маршрутка.
Хто винен?
Також у соціальних мережах пишуть, що транспорт працює на маршруті №580. Але у транспортній компанії, яка його обслуговує, спростовують цю інформацію.
Це не наша маршрутка. На ній немає жодних розпізнавальних знаків. Загалом не зрозуміло, що це за автобус і як він опинився за парканом. На нашому підприємстві ніколи такого автобуса не було. Швидше за все, це нелегальна маршрутка. Водій відмовляється будь-що говорити, лише сказав, що не працює на маршруті", – повідомив сайт "Сьогодні" директор компанії перевізника.
Водія покарають?
На місце викликали поліцію. Патрульні вже оштрафували водія. Також приїхала спецтехніка, яка прибрала маршрутку із пішохідної зони.
Раніше ми писали:
- Патрульні помітили несправний автобус "Богдан", який віз пасажирів. Під час спілкування із водієм інспектори помітили, що він п'яний.
- У Миколаєві п'яний водій маршрутки возив пасажирів. Чоловіка зупинили патрульні, коли побачили, що той порушував правил дорожнього руху.