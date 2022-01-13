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За кермом був Копперфільд? У Києві маршрутка загадково "перелетіла" через паркан (фото)

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13 січня, 14:59
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На місце викликали спецтехніку, яка прибрала транспортний засіб із пішохідної зони
Водія за порушення вже оштрафували патрульні / Колаж "Сьогодні"
Водія за порушення вже оштрафували патрульні / Колаж "Сьогодні"

На Троєщині у Києві маршруткаопинилася на пішохідній зоні за парканом. Транспортний засіб помітили неподалік кінцевої зупинки. На місце викликали патрульних, котрі вже оштрафували водія.

Фото з'явилися в telegram-каналі Київ Оперативний.

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Деталі

"Якась невідома інопланетна сила перекинула через паркан на пішохідну зону маршрутне таксі (#KA9076BM)", – пишуть у соціальних мережах.

На пішохідну зону немає заїзду, ні виїзду. Невідомо, як саме там опинилась маршрутка.

У Києві маршрутка опинилася на пішохідній зоні за парканом. Фото: Київ Оперативний
У Києві маршрутка опинилася на пішохідній зоні за парканом. Фото: Київ Оперативний

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Хто винен?

Також у соціальних мережах пишуть, що транспорт працює на маршруті №580. Але у транспортній компанії, яка його обслуговує, спростовують цю інформацію.

Це не наша маршрутка. На ній немає жодних розпізнавальних знаків. Загалом не зрозуміло, що це за автобус і як він опинився за парканом. На нашому підприємстві ніколи такого автобуса не було. Швидше за все, це нелегальна маршрутка. Водій відмовляється будь-що говорити, лише сказав, що не працює на маршруті", – повідомив сайт "Сьогодні" директор компанії перевізника.

У Києві маршрутка опинилася на пішохідній зоні за парканом. Фото: Київ Оперативний
У Києві маршрутка опинилася на пішохідній зоні за парканом. Фото: Київ Оперативний

Водія покарають?

На місце викликали поліцію. Патрульні вже оштрафували водія. Також приїхала спецтехніка, яка прибрала маршрутку із пішохідної зони.

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У Києві маршрутка опинилася на пішохідній зоні за парканом. Фото: Київ Оперативний
У Києві маршрутка опинилася на пішохідній зоні за парканом. Фото: Київ Оперативний

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