Київське метро змінить графік роботи з 19 на 20 жовтня

Завтра можливе закриття трьох станцій підземки

Метрополітен працюватиме на годину довше / Фото: Колаж: Сьогодні

В ніч з 19 на 20 жовтня у зв'язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Реал" (Мадрид), робота метрополітену буде продовжено на годину.

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен" в Facebook.

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Можливо обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій", – йдеться в повідомленні.

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Завтра продовжать роботу метро на годину / Фото: КП "Киевский метрополитен"

Загроза локдауна в Україні

Кабінет міністрів планує посилити карантин в Україні. Нові обмеження стосуватимуться проїзду в громадському транспорті та можливості перебування в закладі громадського харчування для невакцинованих.

Це питання обговорили на нараді спільно з Володимиром Зеленським. Серед обговорюваних змін в карантин – можливість перебування в закладі громадського харчування та міжобласному транспорті тільки при наявності сертифікату про вакцинацію.

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