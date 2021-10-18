Київське метро змінить графік роботи з 19 на 20 жовтня

В ніч з 19 на 20 жовтня у зв'язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Реал" (Мадрид), робота метрополітену буде продовжено на годину.
Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен" в Facebook.
Можливо обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".
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"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій", – йдеться в повідомленні.
Загроза локдауна в Україні
Кабінет міністрів планує посилити карантин в Україні. Нові обмеження стосуватимуться проїзду в громадському транспорті та можливості перебування в закладі громадського харчування для невакцинованих.
Це питання обговорили на нараді спільно з Володимиром Зеленським. Серед обговорюваних змін в карантин – можливість перебування в закладі громадського харчування та міжобласному транспорті тільки при наявності сертифікату про вакцинацію.
Якого транспорту це стосуватиметься:
- поїздів;
- автобусів;
- літаків.
Учасники наради відзначили, що єдиною можливістю уникнути повного локдауна в Україні є вакцинація. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що зараз серед госпіталізованих з COVID-19 близько 97% – невакцинованих.
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