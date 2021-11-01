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"Червона зона" у Києві. Як із сьогоднішнього дня працюватиме наземний транспорт

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
1 листопада, 06:30
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З сьогоднішнього дня змінюються правила проїзду у міському транспорті у зв'язку з карантином
У столиці ввели нові COVID-обмеження
У столиці ввели нові COVID-обмеження / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 1 листопада, у Києві посилюють карантин. Міський транспорт і метрополітен працюватимуть у звичайному режимі, але скористатися ним зможуть лише вакциновані громадяни або ті, хто має негативний ПЛР-тест.

Про це раніше повідомляли у КМДА.

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Наземний транспорт

Також працюватиме і наземний міський транспорт – тролейбуси, трамваї, автобуси та маршрутки.

"На вході до автобуса або тролейбуса не буде перевірки документів. Знову ж таки, там будуть розміщені оголошення про те, хто може користуватися міським транспортом, і які документи пасажиру потрібно мати при собі. Це – COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Якщо людина зробила лише першу вакцинацію, то вона теж може спокійно користуватися транспортом, пред'явивши у разі перевірки "жовтий сертифікат", – пояснюють у КМДА.

Правоохоронці проводитимуть вибіркові перевірки транспорту. Вони просто заходитимуть до салону та перевірятимуть наявність документів.

Які будуть штрафи?

Тих, хто проігнорує вимогу та вирішить їздити у транспорті без документів, штрафуватимуть. Відсутність документа про щеплення чи негативний тест у пасажира тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 кодексу України Про адміністративні правопорушення.

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Йдеться про штраф від 17 000 до 34 000 гривень. Обмеження не стосуються дітей віком до 18 років. Вони зможуть користуватися міським транспортом без перерахованих вище дозвільних документів.

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