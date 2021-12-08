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Машину розірвало навпіл. Під Києвом сталася смертельна ДТП (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
8 грудня, 16:38
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Легковий автомобіль занесло на зустрічну смугу. Найімовірніше, причиною стала слизька дорога
Пасажирка легкового автомобіля загинула в аварії
Пасажирка легкового автомобіля загинула в аварії / Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині сталася смертельна ДТП. На трасі в Коростенському районі біля населеного пункту Стремигород легковий автомобіль зіткнувся з фурою.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

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За інформацією очевидців, автомобіль "ВАЗ" занесло на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з вантажівкою.

"В результаті аварії автомобіль розірвало навпіл. Водій живий, а ось його пасажирка – на жаль…" – пишуть у Мережі.

Під Києвом фура зіткнулася з легковиком
Під Києвом фура зіткнулася з легковиком / Фото: Київ Оперативний

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У Києві на мокрій дорозі зіткнулися шість автомобілів

Раніше у Києві сталася масштабна ДТП. У Печерському районі на світлофорі зіштовхнулися шість автомобілів. Аварія сталась 24 листопада на вулиці Бойчука, 18.

"Враховуйте погодні умови та "перевзувайте" свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довше", – пишуть у Мережі.

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