Метро у Києві можуть закрити? У КМДА озвучили сценарій на випадок локдауну

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується щодня. Потрібно бути готовими до нових обмежень

Столичне метро не планують закривати у разі локдауну. Фото: колаж "Сьогодні"

Якщо по всій Україні знову запровадять повний локдаун, то метро у Києві працюватиме у звичайному режимі. В уряді заявили, що не мають наміру закривати громадський транспорт.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі "Україна 24".

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Метро не закриють

"Я абсолютно переконаний, що ми не закриватимемо метрополітен наглухо, як це було в перший локдаун, ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезення, у нас все готово", – заявив Поворозник.

Він сподівається, що запровадження обмежень на транспорт вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу у столиці.

Коли очікується пік поточної хвилі COVID-19?

Пік захворюваності під час цієї хвилі COVID-19 може припасти на середину лютого. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми розраховуємо, що пік може бути у середині лютого", – сказав він.

Ляшко зазначив, що нинішня хвиля COVID-19 рухається із заходу на схід і з великою ймовірністю спричинена поширенням штаму "Омікрон".

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До червоної зони можуть потрапити ще три області

За словами Ляшка, найближчим часом до червоної зони можуть потрапити Рівненська та Чернівецька області. Передумови для входження в цю зону також є у Львівщини.

В Україні виявили нові COVID-випадки

В Україні за добу 23 січня зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це на 2529 менше, ніж за 22 січня.

Також за минулу добу:

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госпіталізовано – 1836 осіб;

летальних випадків – 67;

одужало – 2430 осіб. За весь час епідемії в Україні: