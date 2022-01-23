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Спалах "Омікрону" у Києві: чи підуть всі школи на "дистанційку"

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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23 січня, 12:42
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Голова Держпродспоживслужби столиці розповів, яка ситуація з ковідом у місті та чи хочуть учнів перевести на дистанційне навчання
Чи загрожує школам Києва "дистанційка" через ковід
Чи загрожує школам Києва "дистанційка" через ковід / Фото: Колаж: Сьогодні

Школи та університети Києва поки що не планують переводити на дистанційне навчання. Наразі у столиці контрольована ситуація з коронавірусом.

Про це заявив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За його словами, зростання захворюваності на ковід розпочалося у всіх регіонах ще минулого тижня. У столиці зараз дедалі більше хворих в організованих колективах.

"Роль збудника, що бентежить, це "Омікрон", і вражає він насамперед дітей та підлітків до 18 років. Тому акцент протиепідемічних заходів варто робити для подолання епідемії в організованих колективах", – сказав Рубан.

При цьому він стверджує, що вводити "дистанційку" у школах поки що не потрібно.

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"Доцільно – контролювати ситуацію в організованих колективах: якщо захворіла дитина, працівник чи вчитель коронавірусною чи іншою гострою респіраторною інфекцією, цей колектив має йти на дистанційне навчання", – пояснив лікар-епідеміолог.

Рубан уточнив, що на дитячі садки ці заходи не працюють. Вони не зможуть перейти на дистанційне навчання, а тільки піти на повний карантин.

Скільки дітей уже навчаються вдома?

У Києві на дистанційне навчання відправили 2 школи та близько тисячі класів у різних навчальних закладах.

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"З 320 тисяч учнів та вчителів, хворих – трохи більше ніж 1,5 тисячі. На дистанційне навчання відправили 2 школи та майже тисячу класів у різних навчальних закладах", – сказав заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

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