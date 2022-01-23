Спалах "Омікрону" у Києві: чи підуть всі школи на "дистанційку"

Школи та університети Києва поки що не планують переводити на дистанційне навчання. Наразі у столиці контрольована ситуація з коронавірусом.
Про це заявив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24".
За його словами, зростання захворюваності на ковід розпочалося у всіх регіонах ще минулого тижня. У столиці зараз дедалі більше хворих в організованих колективах.
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"Роль збудника, що бентежить, це "Омікрон", і вражає він насамперед дітей та підлітків до 18 років. Тому акцент протиепідемічних заходів варто робити для подолання епідемії в організованих колективах", – сказав Рубан.
При цьому він стверджує, що вводити "дистанційку" у школах поки що не потрібно.
"Доцільно – контролювати ситуацію в організованих колективах: якщо захворіла дитина, працівник чи вчитель коронавірусною чи іншою гострою респіраторною інфекцією, цей колектив має йти на дистанційне навчання", – пояснив лікар-епідеміолог.
Рубан уточнив, що на дитячі садки ці заходи не працюють. Вони не зможуть перейти на дистанційне навчання, а тільки піти на повний карантин.
Скільки дітей уже навчаються вдома?
У Києві на дистанційне навчання відправили 2 школи та близько тисячі класів у різних навчальних закладах.
"З 320 тисяч учнів та вчителів, хворих – трохи більше ніж 1,5 тисячі. На дистанційне навчання відправили 2 школи та майже тисячу класів у різних навчальних закладах", – сказав заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.