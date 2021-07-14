"Мені пох * й, хто тебе там чекає". У Києві таксист Bolt нахамив пасажирці (відео)

У поліції розповіли, що дії водія можна розцінювати, як дрібне хуліганство

Дівчина знімала чоловіка на приховану камеру. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві дівчина викликала таксі сервісу Bolt і просила таксиста під'їхати до неї, оскільки він проїхав повз, а у неї в руках були важкі сумки. Однак, водій авто вирішив, що пасажирка не права і почав її ображати. Вона знімала все на камеру.

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Відео опублікував Київ Оперативний в Telegram.

Таксист в грубій формі розмовляв з дівчиною, на всі її репліки – відповідав нецензурною лайкою.

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"Ти не викликала таксі, а тільки зареєструвала поїздку. Почитай, бл*ть, умови. Які нах*й гроші з твоєї картки? Я до чого тут? Скасуй поїздку", – кричить він.

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Пасажирка сказала, що викличе копів. Однак, в поліції Києва "Сьогодні" повідомили, що за вчорашній і сьогоднішній день скарг на водіїв, які працюють в системі таксі Bolt не надходило.

"Таких заяв від громадян в Києві в поліцію не надходило. До чергових ніхто не звертався. Можливо, жінка залишала скаргу в службу підтримки таксі. Але в поліцію з такою заявою ніхто не звертався", – розповіли нашому кореспонденту в поліції Києва.

Там зазначають, що подібні конфлікти вирішуються на рівні служби підтримки даного перевізника. Хоча погоджуються, що дії таксиста, зокрема, використання ненормативної лексики можна розцінювати, як дрібне хуліганство. Але це ще треба довести, щоб залучити таксиста до відповідальності.

Раніше ми писали, що в Києві таксист забризкав балончиком і намагався збити пасажирку.

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Також ми повідомляли, що у Львівській області хлопець порізав таксиста – йому провели дві операції.