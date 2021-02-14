"Нам теж не подобається": у київському метро прокоментували заміну "історичних" дверей

Метрополітен сподівається, що хтось зможе зробити двері і красиві, і відповідні до стандартів

У Києві користувачам метрополітену не сподобалася заміна дерев'яних дверей в технічні приміщення на станції "Арсенальна" на металеві.

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Активіст Віталій Селик розмістив фото "до" і "після" на своїй сторінці в Facebook. І обурився заміні – мовляв, станція є пам'яткою архітектури, отже, її зовнішній вигляд має зберігатися в певному вигляді, і навряд чи в нього вписуються некрасиві металеві двері.

"На станції "Арсенальна" замінили частину оригінальних дерев'яних дверей на стандартні сірі металеві. Але ж це пам'ятка архітектури, і в ідеалі тут можна робити тільки реставрацію зі збереженням вигляду всіх елементів... Крім того, мило, що підписи на нових дверях зробили від руки перманентним маркером. Заощадили аж 200 грн на друці естетичних наклейок", – пише Селик.

Фото Віталія Селика

У метрополітені відповіли на претензії – кажуть, що і самі не в захваті від заміни.

"Нам теж ці двері не подобаються, але за ДБН повинні бути саме такі – металеві протипожежні, вони у виробників типові. Заміна проводиться досить давно, і поступово будуть всі двері тільки такого вигляду", – пишуть на сторінці КП "Київський метрополітен" в Facebook.

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Також закликали тих, хто може зробити естетичну версію дверей, відгукнутися.

Фото Віталія Селика

"Якщо хтось із виробників зможе по тій самій ціні і з відповідною сертифікацією зробити дизайнерське рішення, готові розглядати", – зазначають на підприємстві.

Фото Віталія Селика

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Нагадаємо, на станції метро "Контрактова площа" завершено установку нових турнікетів. Діють усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, картка киянина і безконтактна банківська карта.

Раніше стало відомо, що на станціях метро встановлять 305 камер відеоспостереження. З них 90 – з функцією розпізнавання облич, 75 камер – з функціями розпізнавання облич і термальним скринінгом.

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