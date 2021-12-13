"Не прокотило". В аеропорту "Бориспіль" десятки пасажирів підробили COVID-сертифікати

34 COVID-сертифікати з ознаками підробки виявили в аеропорту "Бориспіль". У період з 8 по 12 грудня на території аеропорту 34 особи пред'явили фейкові документи про вакцинацію.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції області у Facebook.
"Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів", – йдеться у повідомленні.
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У поліції зазначають, що за кожним із фактів буде проведено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.
Як отримати COVID-сертифікат?
Паперовий документ (свідоцтво про вакцинацію) можна отримати у сімейного лікаря. Його видають після двох доз вакцини, він потрібний для підтвердження статусу вакцинації всередині України.
Він повинен містити печатки лікарні, підписи лікаря, ваше ім'я та прізвище, а також назву вакцини.
Крім того, згенерувати сертифікат можна у додатку "Дія". Такий вид документа містить QR-коди, які потрібні під час перетину кордону.