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Негода розбушувалася! У Києві масштабний збій у роботі транспорту – маршрути (оновлено)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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18 січня, 08:00
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На вулицях столиці масово падають дерева через шквальний вітер
У столиці збився графік транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці збився графік транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 18 січня негода влаштувала "погром" на вулицях. З цієї причини у роботі громадського транспорту стався збій.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Що з транспортом?

Затримується рух трамваїв №12, 17 Лісовою трасою через дерево, що впало. На місце направлено відповідальну службу міста.

Також змінено рух автобусів №37 на вул. Бударіна – впало дерево. На місце направлено відповідальну службу міста.

Рух автобусів №37 організований через спорткомплекс "Чайка".

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Змінено рух автобусів №104 на вул. Лермонтова (Бортничі) – впало дерево. На місце направлено відповідальну службу міста.

Рух автобусів №104 організований до вул. Промислової.

Затримується рух трамваїв №12, 17, 19 на площі Шевченка із технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

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Погода в Україні на 18 січня

Погода в Україні у вівторок, 18 січня, буде похмурою та прохолодною. У деяких регіонах очікується сніг. Пориви вітру цього дня досягатимуть 12 м/с. Подекуди прогнозують "мінусову" температуру.

Як інформують синоптики, опадів сьогодні не буде у Волинській, Рівненській, Закарпатській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму. На решті території очікується сніг. Вітер – північно-західний, 7-12 м/с.

На заході прогнозується від -2 до +2 градусів. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла.

У північних регіонах –4-0 градусів. На півдні очікується від -1 до +2 градусів.

У Києві прогнозують сніг, 2-4 градуси морозу, а у Сімферополі буде хмарна погода – від -1 до +1 градуса.

Через "мінусову" температуру можлива ожеледь!

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