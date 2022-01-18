Негода розбушувалася! У Києві масштабний збій у роботі транспорту – маршрути (оновлено)

У Києві 18 січня негода влаштувала "погром" на вулицях. З цієї причини у роботі громадського транспорту стався збій.
Про це повідомили у Київпастрансі.
Що з транспортом?
Затримується рух трамваїв №12, 17 Лісовою трасою через дерево, що впало. На місце направлено відповідальну службу міста.
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Також змінено рух автобусів №37 на вул. Бударіна – впало дерево. На місце направлено відповідальну службу міста.
Рух автобусів №37 організований через спорткомплекс "Чайка".
Змінено рух автобусів №104 на вул. Лермонтова (Бортничі) – впало дерево. На місце направлено відповідальну службу міста.
Рух автобусів №104 організований до вул. Промислової.
Затримується рух трамваїв №12, 17, 19 на площі Шевченка із технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Погода в Україні на 18 січня
Погода в Україні у вівторок, 18 січня, буде похмурою та прохолодною. У деяких регіонах очікується сніг. Пориви вітру цього дня досягатимуть 12 м/с. Подекуди прогнозують "мінусову" температуру.
Як інформують синоптики, опадів сьогодні не буде у Волинській, Рівненській, Закарпатській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму. На решті території очікується сніг. Вітер – північно-західний, 7-12 м/с.
На заході прогнозується від -2 до +2 градусів. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла.
У північних регіонах –4-0 градусів. На півдні очікується від -1 до +2 градусів.
У Києві прогнозують сніг, 2-4 градуси морозу, а у Сімферополі буде хмарна погода – від -1 до +1 градуса.
Через "мінусову" температуру можлива ожеледь!