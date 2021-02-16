Новинка в метро Києва: назви станцій будуть підморгувати пасажирам (фото)

На синю гілку Київського метрополітену найближчим часом вийде новий поїзд, який був повністю модернізований співробітниками Київського метрополітену. Він складається з вагонів, які були випущені ще в 1981-1984 роках, дізнався кореспондент "Сьогодні"

"Також вперше в київському метрополітені застосована система візуального станційного інформування пасажирів в салоні вагонів. Вона відображає схему лінії метрополітену та місцезнаходження поїзда в реальному часі під час руху лінією. Це пілотна навігація з фіксацією станції. Тобто, назва станції буде підсвічуватися, в залежності від прибуття поїзда на перон", – розповіли сайту "Сегодня" в Київському метрополітені.

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Поки новинка буде працювати в тестовому режимі.

У Київському метрополітені додають, що корпус вагонів в новому складі зроблений зі склопластику, нові несучі конструкції кузовів забезпечують безпечну експлуатацію вагонів на наступні 22 роки.

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У вагонах – нове дверне обладнання, вікна, освітлення салону з використанням світлодіодних світильників. У кабіні машиніста встановлений новий пульт управління, кондиціонер, дзеркала заднього виду і вітрове скло з електропідігрівом.

Раніше ми писали, що сьогодні вранці було стовпотворіння на "Вокзальній". Люди під зав'язку заповнили вузький вестибюль станції на підході до турнікетів.

Нагадаємо, що в київському метро прокоментували заміну "історичних" дверей. Користувачам метрополітену не сподобалася заміна дерев'яних дверей в технічні приміщення на станції "Арсенальна" на металеві.

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