Нові правила внутрішніх авіаперевезень. Як можна полетіти з міжнародного аеропорту "Бориспіль"

Нові правила міжрегіональних перевезень не будуть поширюватися на неповнолітніх

У країні діють обмеження / Фото: Сьогодні

Нещодавно уряд ухвалив зміни до постанови №1236, які посилюють вимоги до пасажирських перевезень в регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідбезопасності. З 21 жовтня вступають в силу нові правила перевезення пасажирів внутрішніх рейсів з міжнародного аеропорту "Бориспіль" .

Повідомляє прес-служба авіакомпанії.

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Якщо ви пересуваєтеся в межах регіонів з "жовтим рівнем", вам необхідний один з наступних документів:

Документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19

Негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген COVID-19, що діє 72 години

Якщо ви виїжджаєте або прямуєте в регіон з "червоним рівнем", Вам буде потрібно один з наступних документів:

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації

Негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген COVID-19, що діє 72 години

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Нові правила міжрегіональних перевезень не будуть поширюватися на неповнолітніх. Йдеться як про регулярні, так і нерегулярні перевезення пасажирів.

А саме: автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний і залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Норми не діють на міські та внутрішньообласні перевезення.

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Які обмеження діють зараз

З 23 вересня Україна потрапила в "жовту зону" епідемічної небезпеки. У країні діють обмеження:

заборонені масові заходи за участю більше однієї людини на площі 4 кв. м або заполненностью залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;

не більше чотирьох чоловік за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненою в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна чоловік на 10 кв. м площі.

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