Нові правила внутрішніх авіаперевезень. Як можна полетіти з міжнародного аеропорту "Бориспіль"

Нещодавно уряд ухвалив зміни до постанови №1236, які посилюють вимоги до пасажирських перевезень в регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідбезопасності. З 21 жовтня вступають в силу нові правила перевезення пасажирів внутрішніх рейсів з міжнародного аеропорту "Бориспіль" .
Повідомляє прес-служба авіакомпанії.
Якщо ви пересуваєтеся в межах регіонів з "жовтим рівнем", вам необхідний один з наступних документів:
Далі по темі
- Документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19
- Негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген COVID-19, що діє 72 години
Якщо ви виїжджаєте або прямуєте в регіон з "червоним рівнем", Вам буде потрібно один з наступних документів:
- Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації
- Негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген COVID-19, що діє 72 години
Нові правила міжрегіональних перевезень не будуть поширюватися на неповнолітніх. Йдеться як про регулярні, так і нерегулярні перевезення пасажирів.
А саме: автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний і залізничний транспорт міжобласного сполучення.
Норми не діють на міські та внутрішньообласні перевезення.
Які обмеження діють зараз
З 23 вересня Україна потрапила в "жовту зону" епідемічної небезпеки. У країні діють обмеження:
- заборонені масові заходи за участю більше однієї людини на площі 4 кв. м або заполненностью залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;
- не більше чотирьох чоловік за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненою в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна чоловік на 10 кв. м площі.
Читайте також: