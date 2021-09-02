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Обслужили 13 рейсів. Як в "Борисполі" приймають паломників-хасидів

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
2 вересня, 19:59
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Всього в рамках "Хасидської програми 2021" заплановано 68 рейсів на прибуття і 88 рейсів на відправку
В Україні зустрічають хасидів. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні зустрічають хасидів. Фото: колаж "Сьогодні"

Відбулася зустріч за участю посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, заступника голови місії посольства Іоава Бистрицького, консула посольства Ізраїлю в Україні Лілах Атіас, народних депутатів України та керівництва аеропорту, яка була присвячена нинішньої "Хасидської програми". Учасники зустрічі разом здійснили огляд локацій і обговорили питання комфортного обслуговування паломників. Цього року чартерні рейси з паломниками будуть обслуговуватися в терміналі B, а регулярні в терміналі D.

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Про це повідомляє міжнародний аеропорт "Бориспіль" в Facebook.

Так, перші паломники-хасиди вже прибули до "Борисполя" 1 вересня. За перші два дні програми в "Борисполі" обслужили 13 рейсів, в аеропорт прибуло близько 2800 паломників-хасидів.

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Всього в рамках "Хасидської програми 2021" заплановано 68 рейсів на прибуття і 88 рейсів на відправку.

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"До забезпечення публічної безпеки та порядку залучено низку служб та відомств: понад 120 працівників поліції Бориспільщини, Патрульної поліції Київської області, поліції особливого призначення, вибухотехніки, поліцію діалогу та понад 50 військовослужбовців Національної гвардії України", – йдеться в повідомленні.

Делегація в аеропорту. Фото: прес-служба "Борисполя"/Facebook
Делегація в аеропорту. Фото: прес-служба "Борисполя"/Facebook

На території аеропорту працює ситуаційний центр, який аналізує і систематизує інформацію.

Чому хасиди здійснюють паломництво до Умані

Паломництво хасидів до Умані – паломництво євреїв, які сповідують одне з течій іудаїзму хасидизм, а саме брацлавські хасиди.

Всі євреї, які представляють Брацлавське протягом хасидизму, вважають своїм обов'язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана. Вони також вважають, що якщо вони зустрінуть Новий рік (Рош ха-Шана) біля його могили, то наступний рік буде дуже щасливим для них. Вони приїжджають до Умані цілими громадами, разом з дітьми. Деякі хасиди приїжджають кілька разів за життя, деякі – щорічно.

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