Переговорна, бар та бібліотека. На Центральному вокзалі Києва відкрили нову зону відпочинку

Лаунж розташований на першому поверсі будівлі вокзалу

У зоні відпочинку також є душові кімнати та зона чищення взуття / Колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" завершила оновлення ексклюзивної зони відпочинку для пасажирівна Центральному залізничному вокзалі у Києві.

Про це повідомляє прес-служби УЗ.

Реклама

Де знаходиться зона відпочинку

Лаунж розташований на першому поверсі будівлі вокзалу та має окремий вхід із Вокзальної площі зі східної сторони (ліворуч від центрального входу до вокзалу).

Ексклюзивна зона відпочинку. Фото: УЗ

Що там є

коворкінг-зона;

переговорна;

дитяча кімната з м'якою ігровою поверхнею;

туалет з пеленальним столиком та дитяче меню;

простора зона відпочинку та бар-зона;

бібліотека LibrariUZ;

душові кімнати та зона чищення взуття.

Ексклюзивна зона відпочинку. Фото: УЗ

Реклама

Чи це безкоштовно?

Вартість години перебування у Business & Family Lounge – 250 гривень, а для пасажирів першого класу Інтерсіті/Інтерсіті+ та СВ – 150 гривень.

Ексклюзивна зона відпочинку. Фото: УЗ

Ексклюзивна зона відпочинку. Фото: УЗ

Реклама

Раніше ми писали: