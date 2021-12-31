Переговорна, бар та бібліотека. На Центральному вокзалі Києва відкрили нову зону відпочинку

"Укрзалізниця" завершила оновлення ексклюзивної зони відпочинку для пасажирівна Центральному залізничному вокзалі у Києві.
Про це повідомляє прес-служби УЗ.
Де знаходиться зона відпочинку
Лаунж розташований на першому поверсі будівлі вокзалу та має окремий вхід із Вокзальної площі зі східної сторони (ліворуч від центрального входу до вокзалу).
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Що там є
- коворкінг-зона;
- переговорна;
- дитяча кімната з м'якою ігровою поверхнею;
- туалет з пеленальним столиком та дитяче меню;
- простора зона відпочинку та бар-зона;
- бібліотека LibrariUZ;
- душові кімнати та зона чищення взуття.
Чи це безкоштовно?
Вартість години перебування у Business & Family Lounge – 250 гривень, а для пасажирів першого класу Інтерсіті/Інтерсіті+ та СВ – 150 гривень.
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