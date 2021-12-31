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Переговорна, бар та бібліотека. На Центральному вокзалі Києва відкрили нову зону відпочинку

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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31 грудня, 11:53
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Лаунж розташований на першому поверсі будівлі вокзалу
У зоні відпочинку також є душові кімнати та зона чищення взуття / Колаж "Сьогодні"
У зоні відпочинку також є душові кімнати та зона чищення взуття / Колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" завершила оновлення ексклюзивної зони відпочинку для пасажирівна Центральному залізничному вокзалі у Києві.

Про це повідомляє прес-служби УЗ.

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Де знаходиться зона відпочинку

Лаунж розташований на першому поверсі будівлі вокзалу та має окремий вхід із Вокзальної площі зі східної сторони (ліворуч від центрального входу до вокзалу).

Ексклюзивна зона відпочинку. Фото: УЗ
Ексклюзивна зона відпочинку. Фото: УЗ

Що там є

  • коворкінг-зона;
  • переговорна;
  • дитяча кімната з м'якою ігровою поверхнею;
  • туалет з пеленальним столиком та дитяче меню;
  • простора зона відпочинку та бар-зона;
  • бібліотека LibrariUZ;
  • душові кімнати та зона чищення взуття.

Ексклюзивна зона відпочинку. Фото: УЗ
Ексклюзивна зона відпочинку. Фото: УЗ

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Чи це безкоштовно?

Вартість години перебування у Business & Family Lounge – 250 гривень, а для пасажирів першого класу Інтерсіті/Інтерсіті+ та СВ – 150 гривень.

Ексклюзивна зона відпочинку. Фото: УЗ
Ексклюзивна зона відпочинку. Фото: УЗ

Ексклюзивна зона відпочинку. Фото: УЗ
Ексклюзивна зона відпочинку. Фото: УЗ

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