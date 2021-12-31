Переговорная, бар и библиотека. На Центральном вокзале Киева открыли новую зону отдыха – фото

"Укрзализныця" завершила обновление эксклюзивной зоны отдыха для пассажировна Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.
Об этом сообщает пресс-службы УЗ.
Где находится зона отдыха
Лаунж расположен на первом этаже здания вокзала и имеет отдельный вход с Вокзальной площади с восточной стороны (слева от центрального входа до вокзала).
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Что там есть
- коворкинг-зона;
- переговорная;
- детская комната с мягкой игровой поверхностью;
- туалет со пеленальным столиком и детское меню;
- просторная зона отдыха и бар-зона;
- библиотека LibrariUZ;
- душевые комнаты и зона чистки обуви.
Бесплатно ли это?
Стоимость часа пребывания в Business & Family Lounge – 250 гривен, а для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ – 150 гривен.
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