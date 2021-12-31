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Переговорная, бар и библиотека. На Центральном вокзале Киева открыли новую зону отдыха – фото

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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31 декабря, 11:53
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Лаунж расположен на первом этаже здания вокзала
В зоне отдыха также есть душевые комнаты и зона чистки обуви / Коллаж "Сегодня"
В зоне отдыха также есть душевые комнаты и зона чистки обуви / Коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" завершила обновление эксклюзивной зоны отдыха для пассажировна Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

Об этом сообщает пресс-службы УЗ.

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Где находится зона отдыха

Лаунж расположен на первом этаже здания вокзала и имеет отдельный вход с Вокзальной площади с восточной стороны (слева от центрального входа до вокзала).

Эксклюзивная зона отдыха. Фото: УЗ
Эксклюзивная зона отдыха. Фото: УЗ

Что там есть

  • коворкинг-зона;
  • переговорная;
  • детская комната с мягкой игровой поверхностью;
  • туалет со пеленальным столиком и детское меню;
  • просторная зона отдыха и бар-зона;
  • библиотека LibrariUZ;
  • душевые комнаты и зона чистки обуви.

Эксклюзивная зона отдыха. Фото: УЗ
Эксклюзивная зона отдыха. Фото: УЗ

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Бесплатно ли это?

Стоимость часа пребывания в Business & Family Lounge – 250 гривен, а для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ – 150 гривен.

Эксклюзивная зона отдыха. Фото: УЗ
Эксклюзивная зона отдыха. Фото: УЗ

Эксклюзивная зона отдыха. Фото: УЗ
Эксклюзивная зона отдыха. Фото: УЗ

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