Під Києвом автобус влетів у єлектропотяг: без жертв не обійшлося (фото)

На залізниці в Ірпені сталося ДТП. Інцидент трапився на перехресті вулиць Чкалова та Центральна за участю автобуса "Богдан" та електропоїзда.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області у Facebook.
"47-річний водій керуючи автобусом виїхав на колії нерегульованого залізничного переїзду, внаслідок чого сталося зіткнення з електропотягом. На щастя, пасажирів в автобусі не було. Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до місцевої лікарні", – йдеться у повідомленні.
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Водій був тверезим. Після встановлення всіх обставин ДТП поліцейські нададуть правову кваліфікацію цієї події.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.