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Під Києвом автобус влетів у єлектропотяг: без жертв не обійшлося (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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31 січня, 12:22
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47-річний водій виїхав прямо на шляху нерегульованого залізничного переїзду
В Ірпіні водій автобуса постраждав в аварії
В Ірпіні водій автобуса постраждав в аварії / Фото: Колаж: Сьогодні

На залізниці в Ірпені сталося ДТП. Інцидент трапився на перехресті вулиць Чкалова та Центральна за участю автобуса "Богдан" та електропоїзда.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області у Facebook.

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"47-річний водій керуючи автобусом виїхав на колії нерегульованого залізничного переїзду, внаслідок чого сталося зіткнення з електропотягом. На щастя, пасажирів в автобусі не було. Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до місцевої лікарні", – йдеться у повідомленні.

Водія забрали медики
Водія забрали медики / Фото: Нацполиция

Водій був тверезим. Після встановлення всіх обставин ДТП поліцейські нададуть правову кваліфікацію цієї події.

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Водій пройшов тест на алкоголь
Водій пройшов тест на алкоголь / Фото: Нацполиция

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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