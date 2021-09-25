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Під Києвом BMW зіткнувся з машиною швидкої допомоги: є постраждалі (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
25 вересня, 21:49
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Постраждало чотири людини, їм надається медична допомога
Водій не надав легковику перевагу в русі
Водій не надав легковику перевагу в русі / Фото: Колаж: Сьогодні

На в'їзді до Києва, недалеко від повороту на село Чайки, сталася аварія. BMW зіткнувся з автомобілем швидкої допомоги.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

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"Причиною аварії зі слів очевидців стало те, що водій "швидкої" намагався розвернутися, але не надав перевагу в русі легковому авто. Точно поки невідомо, чи були в той час увімкнено проблискові маяки чи ні", – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждало чотири людини, їм надається медична допомога.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

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