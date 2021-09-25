Під Києвом BMW зіткнувся з машиною швидкої допомоги: є постраждалі (відео)

На в'їзді до Києва, недалеко від повороту на село Чайки, сталася аварія. BMW зіткнувся з автомобілем швидкої допомоги.
Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.
"Причиною аварії зі слів очевидців стало те, що водій "швидкої" намагався розвернутися, але не надав перевагу в русі легковому авто. Точно поки невідомо, чи були в той час увімкнено проблискові маяки чи ні", – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждало чотири людини, їм надається медична допомога.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
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