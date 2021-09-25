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Под Киевом BMW столкнулся с машиной скорой помощи: есть пострадавшие (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
25 сентября, 21:49
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Пострадало четыре человека, им предоставляется медицинская помощь
Водитель не предоставил легковушке преимущество в движении
Водитель не предоставил легковушке преимущество в движении / Фото: Коллаж: Сегодня

На въезде в Киев, недалеко от поворота на село Чайки, произошла авария. BMW столкнулся с автомобилем скорой помощи.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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"Причиной аварии со слов очевидцев стало то, что водитель "скорой" пытался развернуться, но не предоставил преимущество в движении легковушке. Точно пока неизвестно, были ли в то время включены проблесковые маяки или нет", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадало четыре человека, им предоставляется медицинская помощь.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

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