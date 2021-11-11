Під Києвом вантажівка зіткнулася з легковиком: троє постраждалих (фото)

Усіх постраждалих госпіталізовано до Бориспільської лікарні для надання медичної допомоги

Правоохоронці встановлюють обставини аварії / Фото: Колаж: Сьогодні

11 листопада на автодорозі Т1016 поряд із поворотом на село Петропавлівське (Київська область) сталося масштабне ДТП. 66-річний водій автомобіля Hyundai зіткнувся з вантажівкою із причепом Renault.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Київської області. Facebook.

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"Водій автомобіля Hyundai Elantra, а також 50-ти річний чоловік та 51-річна жінка, які перебували в салоні авто, отримали тілесні ушкодження. Всіх потерпілих госпіталізовано до Бориспільської лікарні для надання медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Легковий автомобіль сильно постраждав / Фото: Нацполиция

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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ДТП сталося рано вранці / Фото: Нацполиция

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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