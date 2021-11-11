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Под Киевом грузовик столкнулся с легковушкой: трое пострадавших (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
11 ноября, 15:02
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Все пострадавшие госпитализированы в Бориспольскую больницу для оказания медицинской помощи
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии / Фото: Коллаж: Сегодня

11 ноября на автодороге Т1016 рядом с поворотом на село Петропавловское (Киевская область) произошло масштабное ДТП. 66-летний водитель автомобиля Hyundai столкнулся с грузовиком с прицепом Renault.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

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"Водитель автомобиля Hyundai Elantra, а также 50-летний мужчина и 51-летняя женщина, находившиеся в салоне авто, получили телесные повреждения. Все пострадавшие госпитализированы в Бориспольскую больницу для оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Легковой автомобиль сильно пострадал
Легковой автомобиль сильно пострадал / Фото: Нацполиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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ДТП произошло рано утром
ДТП произошло рано утром / Фото: Нацполиция

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

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