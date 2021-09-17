Під Києвом пасажирам, щоб встигнути на електричку, довелося лізти під вантажним поїздом

Пішохідний перехід в годину пік був просто перекритий вагонами

Під Києвом під поїздом ледь не загинула людина / Фото: Колаж: Сьогодні

На переїзді Клавдієво-Тарасове в Київській області вантажний потяг зупинився на залізничному переїзді в годину пік, коли до електрички на Київ залишалося п'ять хвилин. Людям довелося пролазити в буквальному сенсі під складами.

Про інцидент повідомив Володимир Грицишин на сторінці в Facebook.

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Так, саме тоді, коли люди йдуть на електричку, а діти в школу, перехід був просто перекритий вогнем.

"В результаті, багато людей не встигли на електричку, багато порушень перетину шляху під поїздом і майже жертва, коли поїзд почав рухатися. Треба заборонити цю практику відстою вантажних поїздів в Клавдієво", – написав Грицишин.

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За його словами, така практика зупинки вантажних поїздів в Клавдієво нова і приносить проблеми для місцевого населення.

Скандал в "Укрзалізниці"

Група шахраїв, що складається з 15 чиновників АТ "Укрзалізниця", постане перед судом. Мова йде про викриття злочинних схем влітку 2020 року. Обвинувальний акт стосовно організаторів і учасників угоди відправили до суду.

Серед зловмисників:

колишній виконуючий обов'язки голови правління підприємства, 100% акцій якого внесені в статутний капітал АТ "Укрзалізниця";

керівники структурних підрозділів держустанови (колишні і нинішні);

начальники моторвагонних депо регіональних філій.

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Раніше РНБО ухвалила протокольне доручення Кабінету міністрів розібратися зі станом справ "Укрзалізниці" і в разі потреби вжити кардинальних, в тому числі кадрові, рішення.