Под Киевом пассажирам, чтобы успеть на электричку, пришлось лезть под грузовым поездом

Пешеходный переход в час пик был просто перекрыт вагонами

Под Киевом под поездом чуть не погиб человек / Фото: Коллаж: Сегодня

На переезде Клавдиево-Тарасово в Киевской области грузовой поезд остановился на железнодорожном переезде в час пик, когда до электричке на Киев оставалось пять минут. Людям пришлось пролазить в буквальном смысле под составами.

Про инцидент сообщил Владимир Грицишин на странице в Facebook.

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Так, именно тогда, когда люди идут на электричку, а дети в школу, переход был просто перекрыт вагонами.

"В результате, многие люди не успели на электричку, много нарушений пересечения пути под поездом и почти жертва, когда поезд начал двигаться. Надо запретить эту практику отстоя грузовых поездов в Клавдиево", – написал Грицишин.

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По его словам, такая практика остановки грузовых поездов в Клавдиево не новая и приносит проблемы для местного населения.

Скандал в "Укрзализныце"

Группа мошенников, состоящая из 15 чиновников АО "Укрзализныця", предстанет перед судом. Речь идет о разоблачениях преступных схем летом 2020 года. Обвинительный акт в отношении организаторов и участников сделки отправили в суд.

Среди злоумышленников:

бывший исполняющий обязанности председателя правления предприятия, 100% акций которого внесены в уставный капитал АО "Укрзализныця";

руководители структурных подразделений госучреждения (бывшие и нынешние);

начальники моторвагонных депо региональных филиалов.

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Ранее СНБО принял протокольное поручение Кабинету министров разобраться с состоянием дел "Укрзализныци" и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые, решения.