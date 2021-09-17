Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Что рассмотрит СНБО? Что рассмотрит СНБО? 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Под Киевом пассажирам, чтобы успеть на электричку, пришлось лезть под грузовым поездом

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
17 сентября, 15:55
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пешеходный переход в час пик был просто перекрыт вагонами
Под Киевом под поездом чуть не погиб человек
Под Киевом под поездом чуть не погиб человек / Фото: Коллаж: Сегодня

На переезде Клавдиево-Тарасово в Киевской области грузовой поезд остановился на железнодорожном переезде в час пик, когда до электричке на Киев оставалось пять минут. Людям пришлось пролазить в буквальном смысле под составами.

Про инцидент сообщил Владимир Грицишин на странице в Facebook.

Реклама

Так, именно тогда, когда люди идут на электричку, а дети в школу, переход был просто перекрыт вагонами.

"В результате, многие люди не успели на электричку, много нарушений пересечения пути под поездом и почти жертва, когда поезд начал двигаться. Надо запретить эту практику отстоя грузовых поездов в Клавдиево", – написал Грицишин.

Читайте также:

Реклама

По его словам, такая практика остановки грузовых поездов в Клавдиево не новая и приносит проблемы для местного населения.

Скандал в "Укрзализныце"

Группа мошенников, состоящая из 15 чиновников АО "Укрзализныця", предстанет перед судом. Речь идет о разоблачениях преступных схем летом 2020 года. Обвинительный акт в отношении организаторов и участников сделки отправили в суд.

Среди злоумышленников:

  • бывший исполняющий обязанности председателя правления предприятия, 100% акций которого внесены в уставный капитал АО "Укрзализныця";
  • руководители структурных подразделений госучреждения (бывшие и нынешние);
  • начальники моторвагонных депо региональных филиалов.
Реклама

Ранее СНБО принял протокольное поручение Кабинету министров разобраться с состоянием дел "Укрзализныци" и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые, решения.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

17 сентября 1991. Постановлением Верховной Рады Украины министром социального обеспечения Украины назначен Аркадий Ершов...

Погрузиться в тот день
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.37

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
6624 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять