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Під Києвом страшне ДТП: рух ускладнений (відео)

27 травня, 16:42

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

На місці аварії працює патрульна поліція і медики

У Вишгороді (під Києвом) 27 травня сталася серйозна ДТП. Як повідомляють очевидці з місця подій, рух утруднено.

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Про це пише dtp.kiev.ua в Telegram.

Так, лобове зіткнення відбулося на Київській ГЕС.

"Біля КП, два авто, бус на боці і поруч лежить людина з перебинтованою головою. Рух ускладнений", – йдеться в повідомленні.

На місці НП працює патрульна поліція і медики.

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Як розповіли "Сьогодні" в поліції Київської області, в ДТП на виїзді зі столиці в бік Вишгорода, дивом обійшлося без постраждалих.

За попередньою інформацією автомобіль Mercedes об'їжджав калюжу, водій не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся лоб в лоб з Mitsubishi.

В цьому авто в результаті ДТП потерпілих немає. А ось водій Mercedes отримав подряпини і йому перебинтували голову.

"Чоловікові, у якого була перебинтована голова, просто стало погано вже після аварії. Його оглянули медики і відвезли в лікарню, з ним все нормально. На даний момент співробітники поліції з'ясовують всі обставини цього ДТП", – розповіли нам в поліції Київської області.

Відзначимо, в цьому місці загинув телеведучий Анатолій Дяченко. Аварія трапилася в півгодини їзди від його будинку, під Вишгородом. Разом зі своїм другом Анатолій повертався з риболовлі.

Раніше ми повідомляли, що на Волині вантажівка на смерть переїхав жінку. Поліцейські з'ясовують обставини летального ДТП в Луцькому районі.

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Також нагадаємо, у Львівській області дівчата потрапили до лікарні через п'яну їзду . За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження.

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