Резонансне ДТП на Майдані: обвинувальний акт спрямований до суду

В той день водієві стало погано за кермом і він збив на смерть двох пішоходів

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно водія іномарки, який 30 жовтня збив на смерть двох чоловік на Майдані Незалежності.

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Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва в Facebook.

66-річний підозрюваний, знаючи про свій стан здоров'я і усвідомлюючи, що цей стан в будь-який момент може погіршитися, сів за кермо іномарки Land Rover Discovery.

"Рухаючись зі сторони вул. Михайлівській в напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні, підозрюваний виїхав з проїзної частини на тротуар та здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем, після чого, перебуваючи за кермом некерованого автомобіля, виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності, та, не вживши негайних заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу, спричинив наїзд на двох жінок-пішоходів, які загинули на місці", – йдеться в повідомленні.

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Зараз обвинувальний акт стосовно водія направили до Шевченківського районного суду Києва для розгляду.

Раніше Шевченківський райсуд відправив під цілодобовий домашній арешт водія позашляховика Land Rover.

Нагадаємо, в результаті того, що сталося загинули двоє людей, ще кілька чоловік отримали тілесні ушкодження.

Також ми публікували відео моменту зіткнення. На записі видно, як водій іномарки на швидкості проїхався по тротуару і незабаром в'їхав у зупинку громадського транспорту.

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