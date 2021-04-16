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Резонансное ДТП на Майдане: обвинительный акт направлен в суд

16 апреля, 16:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В тот день водителю стало плохо за рулем и он сбил насмерть двух пешеходов

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении водителя иномарки, который 30 октября сбил насмерть двух человек на Майдане Незалежности.

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Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

66-летний подозреваемый, зная о своем состоянии здоровья и осознавая, что это состояние в любой момент может ухудшиться, сел за руль иномарки Land Rover Discovery.

"Двигаясь со стороны ул. Михайловской в ​​направлении Аллеи Героев Небесной Сотни, подозреваемый уехал из проезжей части на тротуар и совершил столкновение с припаркованным автомобилем, после чего, находясь за рулем неуправляемого автомобиля, выехал на пешеходную зону Майдана Независимости, и, не приняв срочные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, наехал на двух женщин-пешеходов, которые погибли на месте", - говорится в сообщении.

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Сейчас обвинительный акт в отношении водителя направили в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения.

Ранее Шевченковский райсуд отправил под круглосуточный домашний арест водителя внедорожника Land Rover.

Напомним, в результате случившегося погибли два человека, еще несколько человек получили телесные повреждения.

Также мы публиковали видео момента столкновения. На записи видно, как водитель иномарки на скорости проехался по тротуару и вскоре въехал в остановку общественного транспорта.

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Киев авария ДТП Майдан прокуратура площадь Майдан Незалежности

Источник: Сегодня

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