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З 1 вересня! У центрі Києва збили студентку (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
1 вересня, 14:02
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Автомобіль "швидкої" їхав довго до місця інциденту, так як потрапив у затор
Молода дівчина потрапила під колеса авто. Фото: колаж "Сьогодні"
Молода дівчина потрапила під колеса авто. Фото: колаж "Сьогодні"

У Шевченківському районі Києва 1 вересня студентка, яка поспішала на пару, потрапила під машину. Вона отримала важкі травми.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

ДТП сталося на бульварі Тараса Шевченка, 14, навпроти Інституту філології.

Як повідомляють в Мережі, була збита дівчина-студентка, яка поспішала на пару. Вона потрапила під колеса Hyundai Tucson.

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"Отримала множинні травми, госпіталізована бригадою швидкої. Попередньо, жити буде. Швидка їхала довше ніж могла, нащадки забили смугу для громадського транспорту", – додають в повідомленні.

За попередньою інформацією, автомобіль "швидкої" потрапив у затор.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги .

Також нагадаємо, у Вінницькій в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.

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