З 1 вересня! У центрі Києва збили студентку (відео)

У Шевченківському районі Києва 1 вересня студентка, яка поспішала на пару, потрапила під машину. Вона отримала важкі травми.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.
ДТП сталося на бульварі Тараса Шевченка, 14, навпроти Інституту філології.
Як повідомляють в Мережі, була збита дівчина-студентка, яка поспішала на пару. Вона потрапила під колеса Hyundai Tucson.
"Отримала множинні травми, госпіталізована бригадою швидкої. Попередньо, жити буде. Швидка їхала довше ніж могла, нащадки забили смугу для громадського транспорту", – додають в повідомленні.
За попередньою інформацією, автомобіль "швидкої" потрапив у затор.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги .
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