Сьогодні в Києві буде довше працювати громадський транспорт – список маршрутів

У столиці продовжать роботу лише деяких маршрутів громадського транспорту

Довше працюватимуть маршрутки, трамваї, тролейбуси / Колаж "Сьогодні"

В ніч з 19 на 20 жовтня в Києві метро і деякі маршрутки, трамваї, тролейбуси будуть працювати довше. Все через проведення на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Реал" (Мадрид).

Про це повідомляє КМДА .

Реклама

Метрополітен

Метро працюватиме на годину довше. Можливо буде закрита станція "Олімпійська" перед початком футбольного матчу, а також після закінчення гри станції "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

Громадський транспорт

На 1 годину також продовжать роботу маршрутів громадського транспорту, а саме:

тролейбуси – №№ 3, 8, 18, 24, 30, 41;

трамваї – №№ 1-К, 8-К, 28;

маршрутки – №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Які правила введуть 21 жовтня?

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

Реклама

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде і одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозной вакциною або двома дозами дводозной,

негативний результат ПЛР-тесту або довідку про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавируса, діючий 72 години.

ці правила не стосуватимуться неповнолітніх:

дітям до 18 років не потрібно пред'являти довідки і сертифікати для проїзду;

діти від 12 років повинні перебувати в громадських місцях і в транспорті в масках.

Раніше ми писали: