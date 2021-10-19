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Сьогодні в Києві буде довше працювати громадський транспорт – список маршрутів

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
19 жовтня, 10:39
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У столиці продовжать роботу лише деяких маршрутів громадського транспорту
Довше працюватимуть маршрутки, трамваї, тролейбуси / Колаж "Сьогодні"
Довше працюватимуть маршрутки, трамваї, тролейбуси / Колаж "Сьогодні"

В ніч з 19 на 20 жовтня в Києві метро і деякі маршрутки, трамваї, тролейбуси будуть працювати довше. Все через проведення на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Реал" (Мадрид).

Про це повідомляє КМДА .

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Метрополітен

Метро працюватиме на годину довше. Можливо буде закрита станція "Олімпійська" перед початком футбольного матчу, а також після закінчення гри станції "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

Громадський транспорт

На 1 годину також продовжать роботу маршрутів громадського транспорту, а саме:

  • тролейбуси – №№ 3, 8, 18, 24, 30, 41;
  • трамваї – №№ 1-К, 8-К, 28;
  • маршрутки – №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Які правила введуть 21 жовтня?

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

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  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде і одна доза;
  • міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозной вакциною або двома дозами дводозной,
  • негативний результат ПЛР-тесту або довідку про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавируса, діючий 72 години.

ці правила не стосуватимуться неповнолітніх:

  • дітям до 18 років не потрібно пред'являти довідки і сертифікати для проїзду;
  • діти від 12 років повинні перебувати в громадських місцях і в транспорті в масках.

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