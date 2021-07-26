Стало відомо, коли і на яких маршрутах з'являться перші електробуси в Києві

Столиця набуває 20 електробусів в рамках Кіотського протоколу. Фото: колаж "Сьогодні"

Перші електробуси на маршрутах громадського транспорту з'являться в столиці в найближчі два роки. Планується, що цей сучасний транспорт замінить рухомий склад з дизельними двигунами на двох автобусних маршрутах: № 55 "Дарницька площа – станція метро "Палац спорту" та №62 "Ботанічний сад – Контрактова площа".

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Очікується, що залежно від перебігу відкритих торгів, місто придбає 17-20 електробусів та необхідні для їх роботи зарядні станції. Це будуть сучасні машини, які відповідатимуть усім вимогам інклюзивності", – зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв.

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Олександр Густєлєв додав, що поступова заміна автобусів з дизельними двигунами на сучасні екологічні електробуси – важливий крок для столиці, який сприятиме поліпшенню екологічної ситуації в місті.

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Так, очікувані обсяги скорочення викидів парникових газів складуть 537 тонн СО2 на рік.

У КМДА наголосили, що за останні роки місто закупило 513 одиниць нового рухомого складу, зокрема, тільки в 2020 році це – 200 автобусів, 23 тролейбуси і три трамвая. Головний критерій при закупівлі – "ціна – якість – комфорт".

Раніше ми писали, що в Києві протестували білоруський електробус за 15 млн .