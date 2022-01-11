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Трасу під Києвом через жахливу ДТП із фурою скували затори (фото, відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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11 січня, 16:28
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Дорогою у напрямку Одеси рух утруднений

На 70-му кілометрі автодороги Київ – Одеса сталася серйозна ДТП. Біля селища Саливонки зіткнулися вантажівка та Mercedes-Benz Sprinter.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області в Facebook.

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"Попередньо: є потерпілі. Можливе ускладнення руху у напрямку міста Одеси", – йдеться у повідомленні.

Обставини події встановлюють слідчі.

У бік Одеси рух утруднений
У бік Одеси рух утруднений / Фото: Нацполиция

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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