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Три авіакомпанії заборонили ночувати літакам у Києві через загрозу війни з Росією: список

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24 січня, 15:35
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З графіків польотів з 23 січня забрали нічні стоянки в аеропортах столиці України
Авіакомпанії турбуються за життя своїх пасажирів та членів екіпажів.
Авіакомпанії турбуються за життя своїх пасажирів та членів екіпажів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Авіакомпанії почали відмовлятися від нічних стоянок у Києві через загрозу вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Аvianews.com.

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Свій графік змінили такі авіакомпанії:

  • швейцарська Swiss,
  • австрійська Austrian Airlines,
  • нідерландська KLM.

Їхні літаки та екіпажі не залишатимуться на ніч в Україні. До цього ЗМІ писали, що від нічних стоянок у Києві відмовилася німецька авіакомпанія Lufthansa. Цей авіаперевізник володіє авіакомпаніями Swiss та Austrian Airlines.

Нові правила

23 січня Austrian Airlines виконала за розкладом вечірній рейс OS 667 Відень-Київ. Проте замість нічної стоянки в аеропорту Бориспіль літак одразу повернувся назад до Австрії спеціальним рейсом OS 1402, хоча вранці авіалайнер мав доставити пасажирів з Києва до Відня регулярним рейсом OS 668. Натомість авіакомпанія скасувала цей переліт.

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Swiss 23 січня відмовилася від вечірнього вильоту рейсу LX 2290 із Цюріха до Києва. Натомість авіакомпанія відправила літак до Києва спеціальним рейсом LX7390 вранці, 24 січня, щоб забрати пасажирів і відразу повернутися назад.

Рейси KLM з номером KL 1387 з Амстердама до Києва, за даними онлайн-радару, скасовуються з 22 січня. Вони передбачали нічну стоянку в Україні із ранковим вильотом назад.

Загроза війни чи інша причина?

Авіаперевізники можуть відмовитися від нічних стоянок, коли є ймовірність несприятливих подій у тому чи іншому регіоні. Тоді авіакомпанії змінюють графік польотів, маршрут рейсів або зовсім відмовляються від перельотів.

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Для авіакомпанії ціна життів пасажирів та техніки перевищує кілька десятків мільйонів доларів, які доведеться компенсувати авіакомпанії та її страховику. Авіаперевізникам дешевше відмінити або перенести рейс, навіть якщо для цього доведеться нести витрати на оплату проживання пасажирів у готелі.

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