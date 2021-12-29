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У Києві відомий гонщик Мочанов потрапив до ДТП. На дорозі влаштували скандал – відео

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
29 грудня, 10:26
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У Мережі опублікували відео з місця події

У Києві сталася скандальна ДТП за участю відомого гонщика Олексія Мочанова. Аварія сталася на Великій Васильківській.

Про це повідомляє Київ Оперативний Telegram.

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Автор відео розповів, що Мочанов підрізав його на дорозі.

"Автор встиг зреагувати і зупинитися. Через деякий час Мочанов наздогнав його і почав вигукувати різні непристойності, а потім ударив у скло та поїхав", – пишуть у Мережі.

Що каже гонщик

Сам Олексій на своїй сторінці Facebook розповів, що просто тягнувся в пробці, хотів перебудуватися в інший ряд для здійснення маневру вправо, але зауважив, що смугою для громадського транспорту мчить Skoda, водій якого загальмував і почав ображати Олексія.

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"Мчить, моргає, дудить. Пригальмував. Пропускаю, йому напевно дуже треба, поспішає людина. І тут воно пригальмовує, відчиняє вікно і починає ригати буквами. Смішно так психує, загрожує, обурюється", – Написав він.

За попередньою інформацією, поліція у конфлікт не втручалася. Ніхто з учасників події до органів не звертався.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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