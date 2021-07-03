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Укрзалізниця прискорює поїзд з Києва до Бердянська: розклад

3 липня 2021 12:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У компанії просять, плануючи свої подорожі, врахувати ці зміни і при необхідності відкоригувати маршрут

Укрзалізниця змінила розклад поїзда Київ-Бердянськ. Фото: колаж "Сьогодні"

Укрзалізниця змінила розклад поїзда Київ-Бердянськ. Фото: колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" змінює розклад і маршрут прямування поїзда №227/228 Київ-Бердянськ. Зазначається, що з 6 липня цей щоденний поїзд перебуватиме на шляху прямування на 2 години 30 хвилин менше, ніж раніше.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

Поїзд відправлятиметься зі столиці о 19:19 і прибуватиме на азовський курорт о 10:40. Зміни графіка торкнулися і зворотного маршруту поїзда №228 Бердянськ-Київ.

"Він буде відправлятися по старим розкладом о 17:22 і прибуватиме до Києва о 9:18 – на 37 хвилин раніше, ніж за попереднім розкладом", – пишуть у повідомленні.

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Зупинка на станції Дніпро-Лоцманська буде скасована, замість неї в обох напрямках поїзд слідуватиме через станцію Дніпро-Головний. Також прибуття і відправлення по станції ім. Тараса Шевченка в напрямку з Бердянська на Київ буде раніше – в 05: 54-05: 57 (замість 05: 55-06: 15).

Раніше ми повідомляли, що з 1 червня "Укрзалізниця" відновила міжнародне сполучення з Австрією та Угорщиною, поїзд Київ – Відень курсує щодня.

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