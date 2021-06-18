У "Борисполі" запрацював спецкоридор для пасажирів із дітьми

Скористатись спецкоридором аеропорту можуть і пасажири з обмеженими можливостями – про його розташування потрібно запитати в адміністрації терміналу

Скористатися ним можуть і пасажири з обмеженими можливостями / Фото: колаж "Сегодня"

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" розпочав роботу окремий коридор контролю авіаційної безпеки для пасажирів із дітьми до шести років і пасажирів із обмеженими можливостями.

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Про це повідомила пресслужба аеропорту.

"Літо в розпалі, тому в авіації починається "високий сезон". Кількість пасажирів постійно зростає, і більшість – це родини з дітьми (...) Щоб підвищити комфорт пасажирів і пришвидшити проходження контролю на авіаційну безпеку, ми запустили окремий пункт контролю для пасажирів із дітьми. Також ним можуть скористатися пасажири з інвалідністю", – наводить слова заступника гендиректора аеропорту Георгія Зубка пресслужба підприємства.

Пасажири, які хочуть скористатися цим коридором, можуть дізнатись про місце розташування коридору на інформаційній стійці термінала D.

Раніше ми повідомляли, що за останні роки з аеропорту "Київ" (Жуляни) в "Бориспіль" повністю або частково перейшли кілька авіаперевізників – flydubai, Buta Airways, Pegasus Airlines, Aegean Airlines. Крім того, угорський лоукостер Wizz Air з 1 липня відкриє перший рейс із "Борисполя"за останні 10 років. Весь цей час базою лоукостера був виключно "Київ".

Журналісти "Сегодня" вирушили на пошуки інстаграмних локацій на елітному електрокарі. І знайшли під Києвом свою Грецію та Ісландію. А ще місце, де знімають українське кіно (його обожнюють зірки). Їдьте за нами!