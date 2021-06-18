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У "Борисполі" запрацював спецкоридор для пасажирів із дітьми

18 червня 2021 21:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Скористатись спецкоридором аеропорту можуть і пасажири з обмеженими можливостями – про його розташування потрібно запитати в адміністрації терміналу

Скористатися ним можуть і пасажири з обмеженими можливостями / Фото: колаж "Сегодня"

Скористатися ним можуть і пасажири з обмеженими можливостями / Фото: колаж "Сегодня"

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" розпочав роботу окремий коридор контролю авіаційної безпеки для пасажирів із дітьми до шести років і пасажирів із обмеженими можливостями.

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Про це повідомила пресслужба аеропорту.

"Літо в розпалі, тому в авіації починається "високий сезон". Кількість пасажирів постійно зростає, і більшість – це родини з дітьми (...) Щоб підвищити комфорт пасажирів і пришвидшити проходження контролю на авіаційну безпеку, ми запустили окремий пункт контролю для пасажирів із дітьми. Також ним можуть скористатися пасажири з інвалідністю", – наводить слова заступника гендиректора аеропорту Георгія Зубка пресслужба підприємства.

Пасажири, які хочуть скористатися цим коридором, можуть дізнатись про місце розташування коридору на інформаційній стійці термінала D.

Фото: прес-служба аеропорту "Бориспіль"
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Фото: прес-служба аеропорту "Бориспіль"

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Раніше ми повідомляли, що за останні роки з аеропорту "Київ" (Жуляни) в "Бориспіль" повністю або частково перейшли кілька авіаперевізників – flydubai, Buta Airways, Pegasus Airlines, Aegean Airlines. Крім того, угорський лоукостер Wizz Air з 1 липня відкриє перший рейс із "Борисполя"за останні 10 років. Весь цей час базою лоукостера був виключно "Київ".

Журналісти "Сегодня" вирушили на пошуки інстаграмних локацій на елітному електрокарі. І знайшли під Києвом свою Грецію та Ісландію. А ще місце, де знімають українське кіно (його обожнюють зірки). Їдьте за нами!

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