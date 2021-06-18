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В "Борисполе" заработал спецкоридор для пассажиров с детьми

18 июня 2021 21:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Воспользоваться спецкоридором аэропорта могут и пассажиры с ограниченными возможностями – о его расположении нужно спросить у администрации терминала

Воспользоваться им могут и пассажиры с ограниченными возможностями / Фото: коллаж "Сегодня"

Воспользоваться им могут и пассажиры с ограниченными возможностями / Фото: коллаж "Сегодня"

В Международном аэропорту "Борисполь" начал работу отдельный коридор контроля авиационной безопасности для пассажиров с детьми до шести лет и пассажиров с ограниченными возможностями.

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Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"Лето в разгаре, поэтому в авиации начинается "высокий сезон". Количество пассажиров постоянно растет, и большинство – это семьи с детьми (...) Чтобы повысить комфорт пассажиров и ускорить прохождение контроля на авиационную безопасность, мы запустили отдельный пункт контроля для пассажиров с детьми. Также им могут воспользоваться пассажиры с инвалидностью", – приводит слова заместителя гендиректора аэропорта Георгия Зубко пресс-служба предприятия.

Пассажиры, которые хотят воспользоваться этим коридором, могут узнать о местоположении коридора на информационной стойке терминала D.

Фото: пресс-служба аэропорта "Борисполь"
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Фото: пресс-служба аэропорта "Борисполь"

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Ранее мы сообщали, что за последние годы из аэропорта "Киев" (Жуляны) в "Борисполь" полностью или частично перешли пара авиаперевозчиков – flydubai, Buta Airways, Pegasus Airlines, Aegean Airlines. Кроме того, венгерский лоукостер Wizz Air с 1 июля откроет первый рейс из "Борисполя" за последние 10 лет. Все это время базой лоукостера был исключительно "Киев".

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