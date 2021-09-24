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У центрі Києва автомобіль на швидкості врізався в пасажирський автобус

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
24 вересня, 14:54
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За попередньою версією, у водія автомобіля відмовили гальма
У столиці відбулося серйозне ДТП
У столиці відбулося серйозне ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сьогодні вранці, 24 вересня, сталася ДТП. Водій позашляховика Lexus на вулиці Жилянській не впорався з керуванням і врізався в задню частину маршрутки.

Про це повідомляє Magnolia TV.

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Зіткнення джипа з маршруткою сталося прямо на зупинці. На момент аварії в салоні автобуса перебувало троє пасажирів.

Аварія сталася на зупинці громадського транспорту
Аварія сталася на зупинці громадського транспорту / Фото: Магнолия-ТВ

Власник авто пояснив, що у його автомобіля нібито відмовили гальма, тому автомобіль нібито став некерованим.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Ми писали, що в Польщі 7 вересня в результаті ДТП постраждали семеро українців.

А в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполученням Київ – Вроцлав. До лікарні потрапили 23 людини.

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Також нагадаємо, в Одеській області на трасі Київ – Одеса рейсовий автобус сполученням Київ – Кишинів зіткнувся з вантажівкою. В результаті одна людина загинула, ще шестеро постраждали.

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