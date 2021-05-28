У центрі Києва таксист зіткнувся з вантажівкою: перекрита вся вулиця (відео)

У центрі Києва сьогодні сталася НП – легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. На місці утворилася пробка.
Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.
На ролику, знятому очевидцями, видно, що вантажний автомобіль повністю перекрив рух транспорту.
"На Антоновича зіткнулися вантажівка і таксист Uber", – пишуть у повідомленні.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Раніше ми повідомляли, що на Волині вантажівка на смерть переїхала жінку. Поліцейські з'ясовують обставини летального ДТП в Луцькому районі.
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