У центрі Києва таксист зіткнувся з вантажівкою: перекрита вся вулиця (відео)

У центрі Києва сьогодні сталася НП – легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. На місці утворилася пробка.

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

На ролику, знятому очевидцями, видно, що вантажний автомобіль повністю перекрив рух транспорту.

"На Антоновича зіткнулися вантажівка і таксист Uber", – пишуть у повідомленні.

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За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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Раніше ми повідомляли, що на Волині вантажівка на смерть переїхала жінку. Поліцейські з'ясовують обставини летального ДТП в Луцькому районі.

Також нагадаємо, у Львівській області дівчата потрапили до лікарні через п'яну їзду . За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження.