В електричках Київської області вимагатимуть COVID-документи

У разі відсутності документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією

Нові правила діятимуть із завтрашнього дня / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області змінюються правила подорожей у приміському сполученні. Таке рішення ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

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Так, з 13 листопада проїзд у всіх приміських електропоїздах області здійснюється за наявності:

сертифіката про вакцинацію;

негативного ПЛР-тесту на COVID-19;

негативного експрес-тесту на COVID -19, зробленого лише за 72 години до рейса.

У разі відсутності одного із зазначених документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією.

Які покарання передбачено?

Відсутність сертифіката в будь-якому випадку краща, ніж підроблений сертифікат, оскільки що за відсутність документа людині загрожує штраф, а за підробку – стаття.

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Відсутність документа про щеплення або негативний тест у пасажира тягне за собою відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 17 000 до 34 000 гривень.

За підробку самого сертифікату та печаток на ньому можна отримати до трьох років обмеження волі а за повторне правопорушення чи груповий злочин є ризик сісти у в'язницю на п'ять років. За використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до двох років за ґратами.

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