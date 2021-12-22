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У Київ через негоду обмежили в'їзд транспорту: кого не пустять

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
22 грудня, 11:51
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Сьогодні у столиці буде до 8 градусів морозу та сильний вітер
У столицю не зможе в'їхати вантажний транспорт
У столицю не зможе в'їхати вантажний транспорт / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві через сильні морози та снігопади обмежили в'їзд вантажівок до міста. Заборона діятиме 22 грудня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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"З метою безперебійної роботи спеціальної техніки щодо забезпечення руху транспорту з 07:00 до 10:00 22 грудня запроваджується обмеження на в'їзд вантажних транспортних засобів до Києва", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні у столиці України снігу чи інших опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів коливатимуться від -6 до -8 градусів. Вітер – північно-західний, 5-10 м/с.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.
  • Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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