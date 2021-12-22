У Київ через негоду обмежили в'їзд транспорту: кого не пустять

Сьогодні у столиці буде до 8 градусів морозу та сильний вітер

У столицю не зможе в'їхати вантажний транспорт / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві через сильні морози та снігопади обмежили в'їзд вантажівок до міста. Заборона діятиме 22 грудня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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"З метою безперебійної роботи спеціальної техніки щодо забезпечення руху транспорту з 07:00 до 10:00 22 грудня запроваджується обмеження на в'їзд вантажних транспортних засобів до Києва", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні у столиці України снігу чи інших опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів коливатимуться від -6 до -8 градусів. Вітер – північно-західний, 5-10 м/с.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.

Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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