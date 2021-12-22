У Київ через негоду обмежили в'їзд транспорту: кого не пустять

У Києві через сильні морози та снігопади обмежили в'їзд вантажівок до міста. Заборона діятиме 22 грудня.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"З метою безперебійної роботи спеціальної техніки щодо забезпечення руху транспорту з 07:00 до 10:00 22 грудня запроваджується обмеження на в'їзд вантажних транспортних засобів до Києва", – йдеться у повідомленні.
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Зазначимо, що сьогодні у столиці України снігу чи інших опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів коливатимуться від -6 до -8 градусів. Вітер – північно-західний, 5-10 м/с.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.
- Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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