Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 🚀 Ультиматум Росії НАТО 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Київ скували затори через негоду: які вулиці краще об'їхати (карта)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
20 грудня, 17:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
20 грудня у столиці пішов сильний сніг, тому рух транспорту обмежений
У столиці великі затори на дорогах. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці великі затори на дорогах. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 20 грудня у Києві утворилися величезні затори через негоду. Рух затруднений також на кількох мостах.

Докладніше про ситуацію на столичних дорогах – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

Реклама

Де не проїхати у Києві?

На Лівому березі столиці рух затруднений на Броварському проспекті, а також Харківському та Бориспільському шосе.

На Правому березі Києва затори скували проспект Перемоги, Степана Бандери та Набережне шосе.

Крім того, складно проїхати на бульварі Дружби Народів, вулиці Хрещатик, бульварі Лесі Українки, вулиці В'ячеслава Чорновола, Любомира Гузара, Великій Житомирській, Набережно-Рибальській, Полярній.

Реклама

Також затори утворилися і на мостах – Південному, Північному, Дарницькому та Шулявському.

Затори у Києві. Скриншот

Реклама

Близько 300 авто спецтехніки КП "Київавтодор"працюють зараз на вулицях столиці.

Дорожники обробляють протиожеледними засобами, насамперед, підйоми та спуски, вулиці із бруківки, мости, тротуари.

Вночі синоптики прогнозують значне зниження температури.

Чому у Києві багато заторів?

Головна причина заторів у Києві – неповага водіїв одне до одного.

"Особливо це помітно під час проїзду перехресть, – зазначає начальник пресслужби ДАІ Наталія Сторожек. – Кожен хоче проїхати у своєму напрямку, ніхто не хоче нікого пропускати. Зрештою виникають ускладнення на дорогах".

Також у столиці неефективна транспортна інфраструктура, пропускна спроможність якої була розрахована на меншу кількість машин.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

7 442

захворіло за тиждень в Києві

-3%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.25

Російський рубль (₽)

0.369

Євро (€)

30.86

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти