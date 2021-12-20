Київ скували затори через негоду: які вулиці краще об'їхати (карта)

Станом на вечір 20 грудня у Києві утворилися величезні затори через негоду. Рух затруднений також на кількох мостах.
Докладніше про ситуацію на столичних дорогах – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Де не проїхати у Києві?
На Лівому березі столиці рух затруднений на Броварському проспекті, а також Харківському та Бориспільському шосе.
Далі по темі
На Правому березі Києва затори скували проспект Перемоги, Степана Бандери та Набережне шосе.
Крім того, складно проїхати на бульварі Дружби Народів, вулиці Хрещатик, бульварі Лесі Українки, вулиці В'ячеслава Чорновола, Любомира Гузара, Великій Житомирській, Набережно-Рибальській, Полярній.
Також затори утворилися і на мостах – Південному, Північному, Дарницькому та Шулявському.
Затори у Києві. Скриншот
Близько 300 авто спецтехніки КП "Київавтодор"працюють зараз на вулицях столиці.
Дорожники обробляють протиожеледними засобами, насамперед, підйоми та спуски, вулиці із бруківки, мости, тротуари.
Вночі синоптики прогнозують значне зниження температури.
Чому у Києві багато заторів?
Головна причина заторів у Києві – неповага водіїв одне до одного.
"Особливо це помітно під час проїзду перехресть, – зазначає начальник пресслужби ДАІ Наталія Сторожек. – Кожен хоче проїхати у своєму напрямку, ніхто не хоче нікого пропускати. Зрештою виникають ускладнення на дорогах".
Також у столиці неефективна транспортна інфраструктура, пропускна спроможність якої була розрахована на меншу кількість машин.
Раніше ми писали:
- У Києві великі затори: ТОП-5 найпроблемніших доріг.
- Київ має намір укласти кредитний договір із Європейським інвестиційним банком. За ці гроші планують оновити транспорт – придбати 137 нових тролейбусів та 50 вагонів метро.