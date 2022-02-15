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У Києві з метро зникли касири. У чому причина та чи надовго

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15 лютого, 13:51
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Усі станції, які включені до пілотного проекту, мають два вестибюлі
Підземка перейде на автоматизовану оплату проїзду
Підземка перейде на автоматизовану оплату проїзду / Фото: Колаж: Сьогодні

Київський метрополітен переходить на автоматизовану систему оплати проїзду. З завтрашнього дня у новому режимі запрацюють шість станцій підземки – там не буде звичних касирів, а проїзд можна буде сплатити автоматично. У підземці розповіли, що пасажири активно переходять на цифрові способи оплати проїзду.

Майже всі вже користуються електронною карткою, багато хто оплачує проїзд банківською картою, "Карткою киянина", використовують додаток "Київ цифровий".

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"Ми зібрали статистику та визначили, що вранці та ввечері каси метрополітену не завантажені. Це дозволяє переформатувати режим роботи та перейти на автоматизовану систему оплати. Із завтрашнього дня працюватимемо у пілотному режимі на 6 станціях. Це "Житомирська" (вест. №1), "Нивки" (вест. №2), "Почайна" (вест. №2), "Іподром" (вест. №1), ""Харківська" (вест. № 1) ) та "Бориспільська" (вест. №2)", – розповіла нам заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

За її словами, пілотний проект триватиме два місяці.

"Після цього аналізуватимемо ситуацію і визначатимемо, як працювати далі. Усі станції, які включені до пілотного проекту, мають два вестибюлі. Тобто якщо в цей час комусь із пасажирів буде необхідно поспілкуватися з касиром і купити проїзний квиток саме в касі, то він зможе це зробити", – додає Наталія Макогон.

Вона не відкидає, що поступово Київський метрополітен перейде на автоматизовану оплату проїзду.

"Всі квитки ми купуємо вже через інтернет – на концерти, поїздки у поїздах та літаках. Метро не є винятком. До речі, "Київ цифровий" у своїй програмі зробив можливість поповнення поїздок на транспортній картці. Аналізуватимемо ситуацію за підсумками пілотного проекту та прийматимемо подальші рішення", – доповнює Макогон.

Що буде з касирами

У Київському метрополітені кажуть, що мають великий дефіцит кадрів і про зміну штату касирів взагалі не йдеться.

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"У період пандемії багато наших співробітників хворіли і їх потрібно було кимось підміняти, навантаження було дуже високим. Тому ми дуже цінуємо свої кадри. За бажанням працівників у нас багато інших вакансій, куди вони можуть перейти", – додають у Київському метрополітені.

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