У Києві масштабне ДТП спровокувало затор – карта (відео)

У Києві ДТП із перекиданням сталося нещодавно на Набережному шосе (у бік Подолу). На місці працюють правоохоронці. Як повідомили "Сьогодні" у поліції, є постраждалі.
"Попередньо, водій, рухаючись на автомобілі "Хонда Сівік", не дотримувався безпечної дистанції, і допустив зіткнення з автомобілем "ПЕЖО 3008". Після чого автомобіль "Хонда Сівік" перекинувся на дах. Внаслідок ДТП травми отримала пасажирка "Хонда Сівік", яку із ЗЧМТ та травмою правої руки госпіталізували до лікарні", – розповіли "Сьогодні" у патрульній поліції Києва.
На місці утворився затор
На місці НП утворився гігантський затор у бік Поштової площі. Це підтверджує дані онлайн-сервісу Google maps.
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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.