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У Києві можуть закрити п'ять станцій метро – перелік

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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7 січня, 09:36
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Вже завтра метрополітен працюватиме у звичайному режимі
У столичному метро сьогодні будуть зміни у роботі
У столичному метро сьогодні будуть зміни у роботі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 7 січня можуть закрити 5 станцій метро. Це станеться, щоб уникнути скупчень пасажирів у підземці.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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"Для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах 7 січня в разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро", – написали у відомстві.

Які станції можуть закрити

  • "Золоті ворота",
  • "Контрактова площа",
  • "Поштова площа",
  • "Хрещатик",
  • "Майдан Незалежності".

Актуальні правила перевезення пасажирів

У регіонах з "жовтими", "оранжевими" або "червоним" рівнем епіднебезпеки:

Дозволено проїзд за наявності у всіх людей одного з документів:

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  • документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини проти COVID-19 (для регіонів у "жовтій" зоні);
  • міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат з повним курсом вакцинації проти COVID-19, негативним ПЛР-тестом або підтвердженням одужання після коронавірусної хвороби у паперовому чи електронному вигляді (у додатку "Дія");
  • негативний ПЛР або експрес-тест визначення антигену (не більше ніж за 72 години).

Забороняється перевозити більше пасажирів ніж місць для сидіння (крім метро).

Пасажири та водій повинні бути у захисних масках чи респіраторах.

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