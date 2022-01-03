У Києві чоловік порушив правила дорожнього руху й одразу поплатився за це (відео)

Чоловік на автівці в'їхав у стовп

Інцидент потрапив на відео/Колаж: "Сьогодні"

У Києві водій-порушник на автомобілі Volkswagen потрапив у "пастку" на вузькій односторонній дорозі, оскільки поїхав проти руху, цим самим порушивши правила дорожнього руху.

Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

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Деталі

Вулицею рухався автомобіль, який не пропустив транспортний засіб порушника. Йому довелося здавати задньою. На перехресті Грекова та Ольжича він хотів розвернутися, але в'їхав у стовп.

"Після Нового року деякі водії чомусь перестали бачити дорожні знаки. На щастя, небайдужі громадяни, разом із небайдужими стовпами, знають свою справу", — йдеться у повідомленні.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

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зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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