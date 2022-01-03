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У Києві чоловік порушив правила дорожнього руху й одразу поплатився за це (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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3 січня, 01:39
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Чоловік на автівці в'їхав у стовп
Інцидент потрапив на відео/Колаж: "Сьогодні"
Інцидент потрапив на відео/Колаж: "Сьогодні"

У Києві водій-порушник на автомобілі Volkswagen потрапив у "пастку" на вузькій односторонній дорозі, оскільки поїхав проти руху, цим самим порушивши правила дорожнього руху.

Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

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Деталі

Вулицею рухався автомобіль, який не пропустив транспортний засіб порушника. Йому довелося здавати задньою. На перехресті Грекова та Ольжича він хотів розвернутися, але в'їхав у стовп.

"Після Нового року деякі водії чомусь перестали бачити дорожні знаки. На щастя, небайдужі громадяни, разом із небайдужими стовпами, знають свою справу", — йдеться у повідомленні.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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